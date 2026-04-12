Darío Osorio sumó titularidad en el triunfo de Midtjylland ante Brondby

En la carrera por el título de la liga danesa, Midtjylland contó con la titularidad del volante chileno Darío Osorio en el triunfo por 1-2 ante Brondby en la fecha 26 del certamen europeo.

Los "Lobos" vencieron en un ajustado y batallado compromiso gracias a la anotación de Franculino Djú de penal (65') y al autogol de Bartosz Slisz (81') pese a la expulsión de Ousmane Diao (81'). En tanto, Nicolai Vallys (90+7') descontó desde los doce pasos para el local.

Por su parte, el oriundo de Hijuelas disputó un buen partido en cuanto a materia ofensiva y probó dos oportunidades el remate al arco, siendo detenido en una ocasión por Patrick Pentz mientras que el otro se fue desviado. Tras esto, salió por Paulinho (79')

Con esto, Midtjylland se mantuvo en el segundo lugar con 51 puntos y a cinco de los que tienen a AGF líder, este mismo será el siguiente rival el próximo 20 de abril.