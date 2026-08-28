Diego Valdés volvió a lesionarse y será baja en Vélez rumbo a crucial duelo con Boca

Otra vez los problemas físicos golpearon al volante chileno Diego Valdés, que es baja confirmada en Vélez Sarsfield para sus próximos partidos.

El "Fortín" informó que el "10" sufrió un desgarro en el sóleo de su pierna izquierda, que lo tendrá fuera de las canchas tres semanas.

La situación complica a Vélez, pues Valdés fue clave con goles para empatar ante Boca Juniors y River Plate en la liga argentina, aunque entre ambos partidos estuvo ausente contra Defensa y Justicia justamente por lesión.

Además de los duelos en el torneo local, Valdés se perderá el decisivo partido ante Boca por octavos de final de la Copa Argentina, que se definen a duelo único el miércoles 2 de septiembre a las 20:15 horas (00:15 GMT).

Cabe recordar que Diego Valdés tuvo un desgarro a mediados de febrero, que también lo apartó de la acción durante tres semanas.