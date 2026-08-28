"Conductas lesivas para la industria": Los detalles de la denuncia de la U contra Correa

Con el paso de los días se dieron a conocer nuevos antecedentes sobre la denuncia de Universidad de Chile ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP en contra de Javier Correa, delantero de Colo Colo, acusado de celebrar con "gestos obscenos" tras la victoria alba en el Superclásico.

En el documento firmado por Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, e Ignacio Asenjo, gerente general de la concesionaria que administra al conjunto laico, los estudiantiles exigieron el máximo castigo posible para el delantero, según lo revelado por La Tercera.

Los universitarios apuntaron al argentino "por la conducta antideportiva y tipificada en el artículo 63° letra B N° 3 del mismo cuerpo normativo, solicitando desde ya que se le aplique la sanción máxima contemplada para dicha infracción, esto es, tres (3) juegos de suspensión, conforme a los antecedentes".

Respecto a la acción del trasandino, detallaron que "una vez finalizado el encuentro, se dirigió deliberadamente hacia el sector de galería norte del recinto —ocupado en su integridad por hinchas de Universidad de Chile— y ejecutó, de cara a dicho público, un movimiento pélvico reiterado de inequívoca connotación sexual, acompañado de gesticulación provocativa".

Por otra parte, en la U señalaron que "no se trató de un desahogo espontáneo ni de un gesto ambiguo susceptible de interpretación alguna. El jugador se dispuso hacia el sector de la hinchada rival, orientó su cuerpo hacia ella y sostuvo el gesto el tiempo suficiente para asegurar su percepción por parte del público, lo que revela un ánimo directo de provocación y escarnio".

Cabe señalar que desde Colo Colo respondieron públicamente a esa versión. Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro dijo tras el partido de Copa Chile ante Unión Española que todo "ocurrió 20 minutos después que terminara el partido, cuando la hinchada que estaba detrás de la cámara, que era nuestra, ya se había ido. Correa hace el gesto a la cámara nuestra".

De vuelta con la acusación, en el cuadro azul expusieron que "la conducta quedó registrada íntegramente en diversos medios y a la fecha ha sido ampliamente difundida en el territorio nacional, alcanzando amplia viralización en redes sociales y cobertura en los principales medios deportivos del país, los que la calificaron uniformemente como un 'gesto obsceno' dirigido contra la hinchada de Universidad de Chile".

Por último, desde el 'Romántico Viajero' advirtieron sobre la reincidencia de Correa, recordando la sanción de cuatro partidos de suspensión -reducida posteriormente a tres duelos- por sus críticas al árbitro Nicolás Gamboa.

"Se trata, por tanto, de un jugador que reincide en conductas lesivas para la industria y corrección del espectáculo dentro del mismo semestre, lo que impide toda consideración de ocasionalidad y justifica el extremo superior del rango punitivo", sentenciaron desde el Centro Deportivo Azul.