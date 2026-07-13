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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Dirigente de Flamengo confía en continuidad de Pulgar: "No tenemos miedo de perderlo"

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

El directivo sostuvo una conversación con ESPN Brasil, en la que detalló que el club cuenta con el volante nacional.

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Durante las últimas semanas han surgido diversas informaciones en torno al futuro del mediocampista nacional Erick Pulgar, futbolista de Flamengo, quien estaría siendo seguido de diversos mercados.

Clubes de Arabia Saudita, Grecia e incluso Colo Colo han aparecido en el horizonte del antofagastino, quien tiene contrato vigente con el "Mengao" hasta finales de 2027.

Sin embargo, el director deportivo del cuadro carioca, José Boto, rompió el silencio y afirmó que pese al interés que ha despertado el chileno, siguen contando con él.

"Estamos al tanto de esto, ya hemos hablado con el jugador, está contento aquí. No tenemos miedo de perderlo", sostuvo el dirigente en conversación con ESPN Brasil.

Además, el directivo reveló que la clausula de rescisión del volante supera los cuatro millones de euros, monto que había circulado en la prensa y defendió que no se trata de poca cantidad de dinero.

En ese sentido, Boto puntualizó que "depende de lo que consideres "bajo". Depende de si 5 o 6 millones de euros es una cantidad pequeña para un jugador de 32 o 33 años. Depende mucho de la perspectiva".

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