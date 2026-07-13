Cambios a jornada laboral: Ministro Rau insiste en que las 40 horas semanales se mantendrán

Previo a ingresar un proyecto de ley que extiende el periodo de referencia para calcular del promedio de una jornada laboral ordinaria, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, remarcó que la iniciativa no pretende anular el efecto de la Ley de 40 Horas Semanales.

La propuesta del Gobierno se basa en una bullada recomendación de la Mesa de Reactivación Laboral, que con el fin de dar adaptabilidad a las empresas, planteó aumentar el mentado periodo de referencia desde cuatro semanas a 15 -como es el caso en la OCDE-, o incluso a 52 semanas.

El eventual modelo está pensado especialmente para rubros estacionales: por ejemplo, se estima que en el sector turismo se podrían aplicar hasta 52 horas a la semana en temporada alta, y compensar a cada trabajador con menos horas en temporada baja.

El ministro salió al paso de la controversia que generó la iniciativa este lunes: "En los últimos días, hemos sido testigos de rumores indicando que aumentaríamos la jornada laboral. Quiero ser muy claro en esto: las 40 Horas son las 40 Horas, y continuaremos con su implementación. De hecho, el 26 de abril pasado redujimos la jornada de 44 a 42 horas, como está estipulado en la ley. Hechos, no palabras", enfatizó.

En cuanto al proyecto en sí, que podría llegar al Congreso mañana martes, Rau apuntó que "nuestros esfuerzos como Gobierno están puestos en dar respuesta a ese casi millón de personas que hoy buscan trabajo y no lo encuentran".

A su vez, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, insistió en que "no estamos aumentando la cantidad de horas de la jornada ordinaria, sino que más bien distribuyendo de una forma distinta la jornada en sí. Es una jornada ordinaria que se hará respetando las 40 Horas: tendrá un máximo de 45, tal cual como establece el Código del Trabajo. En eso no hay ningún cambio".

Jara y Vallejo vuelven a cuestionar al Ejecutivo

No obstante, a través de un video, una de las impulsoras de las 40 Horas, la exministra vocera y exdiputada Camila Vallejo (PC), volvió a cargar contra el Gobierno: "¿Te imaginas trabajar 52 horas en una semana? Porque eso es exactamente lo que algunos quieren permitir, y hace poco (los mismos) nos decían que las 40 Horas eran un avance para Chile".

"Las 40 Horas están en peligro", complementó en el mismo mensaje la excandidata presidencial de la centroizquierda y exministra del Trabajo, Jeannette Jara, relevando que en el Ejecutivo "ahora quieren cambiar la forma de distribuir la jornada para que existan muchas semanas de hasta 52 horas semanales".

Desde el oficialismo, el diputado y timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, consideró que "lo que han dicho las exministras Vallejo y Jara es de una falsedad absoluta. Negamos que eso sea cierto de manera tajante".

"El principal problema en Chile es el empleo, y el Gobierno va a promover múltiples reformas al mercado laboral para generar empleo. La izquierda no puede salir engañando e infundiendo miedo en la ciudadanía cada vez que se presenta una idea en materia laboral", subrayó el gremialista.

Con todo, reiteró que "vamos a hacer reformas porque necesitamos crear más trabajo, pero no vamos a retroceder en algunos derechos que fueron ganados democráticamente en gobiernos anteriores".