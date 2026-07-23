El arribo de Gonzalo Tapia a la MLS puede caerse por diferencias salariales

Un nuevo problema surgió en las negociaciones que sostenía Sao Paulo para el préstamo del delantero nacional Gonzalo Tapia a Columbus Crew, equipo que marcha undécimo en la Conferencia Este de la Major League Soccer.

De acuerdo con el portal UOL, la principal traba en este minuto serían las diferencias salariales entre el propio atacante nacional y el elenco norteamericano, cuestión que preocupa al conjunto brasileño.

"Sao Paulo lleva días sin recibir respuesta del entorno del delantero y ya ha empezado a evaluar escenarios alternativos para definir el futuro del chileno. Por el momento, la decisión recae en los representantes de Tapia", precisaron en la publicación.

Así y todo, aseguraron que el deseo del futbolista por jugar en la MLS persiste, lo cual fue fundamental para impulsar las negociaciones, pero insistieron en que la negociación se ralentizó.

Por último, desde el citado medio recordaron que Tapia perdió continuidad desde la llegada del técnico Dorival Junior y por lo mismo, la directiva del cuadro paulista vería con buenos ojos su cesión para que vuelva a sumar minutos y recupere su valor de mercado.