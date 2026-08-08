Elche tuvo a Cepeda como titular en goleada a Toulouse que cerró su pretemporada

Elche, con el chileno Lucas Cepeda en cancha, triunfó por 3-0 ante Toulouse de Francia en su último partido amistoso de preparación de cara al inicio de la liga española 2026/2027.

El delantero nacional fue titular y disputó todo el partido en la cancha principal del complejo Pinatar Arena de Murcia, España.

La cuenta se inauguró con el gol de Germán Valera al minuto 14 tras una gran jugada colectiva. Grady Diangana aumentó con tiro cruzado a los 84' y Fernando Niño cerró el marcador a los 90'.

Finalizado el encuentro, los reservas de ambos equipos jugaron 30 minutos extra, donde Martim Neto marcó un último gol para Elche y debutó el argentino Facundo Buonanotte, refuerzo recién anunciado y proveniente desde Chelsea.

Ahora el Elche de Cepeda tendrá que alistar el debut en La Liga ante Deportivo A Coruña, como visitante, el próximo lunes 17 de agosto a las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT).