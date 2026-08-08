Biobío: Gobierno aplicó más de 1.300 fichas FIBE tras temporales y descartó la emergencia agrícola regional

Tras el paso de sucesivos sistemas frontales que provocaron desbordes de ríos y anegamientos en la zona, el delegado presidencial del Biobío, Julio Anativia, confirmó este sábado la aplicación de 1.330 Fichas Básicas de Emergencia (FIBE) en 24 comunas de la región y ratificó que el Gobierno no decretará la emergencia agrícola regional.

Desde el Ejecutivo estimaron que los daños al sector productivo pueden ser absorbidos por los programas habituales de Indap.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, Anativia afirmó que enfrentaron sistemas frontales que "han dejado afectaciones en numerosos puntos", provocando "desbordes de ríos, remociones de tierra, inundaciones de viviendas".

"Tras varios sistemas frontales, la capacidad de la tierra para continuar absorbiendo más agua está bastante sobrepasada. Por lo tanto, la preocupación por los próximos sistemas frontales, más allá que puedan ser muy fuertes o no en relación con los anteriores, es la capacidad que ya tenemos para que podamos abordarlos de buena manera", alertó la autoridad regional.

Pese a las consecuencias del mal tiempo, las autoridades descartaron decretar la emergencia agrícola para la zona, estatus que sí se aplicó en Ñuble, La Araucanía y Los Ríos. (FOTO: ATON)

El delegado agregó que los días de descanso entre frentes de mal tiempo permitieron "avanzar con otra etapa, que es la de rehabilitación que nos ha encargado el Presidente José Antonio Kast: hacernos cargo de estas afectaciones que han ocurrido, llegar con la ayuda social".

En esta línea, precisó que, "a la fecha, se han aplicado 1.330 FIBE en 24 comunas de la Región del Biobío desde los últimos sistemas frontales que hemos tenido y, por lo tanto, prepararnos también para los que vienen."

Las razones para no declarar emergencia agrícola en el Biobío

A diferencia de lo resuelto para las regiones de Ñuble, La Araucanía y Los Ríos, donde sí se formalizó la emergencia agrícola, en el Biobío la evaluación técnica concluyó que los daños en invernaderos e infraestructura menor pueden ser cubiertos mediante los programas vigentes del Ministerio de Agricultura.

Al ser consultado sobre esta diferencia de criterio, Anativia detalló en Cooperativa que "hubo una evaluación técnica en el Biobío. Se reunió el comité del agro con presencia del propio ministro de Agricultura, Jaime Campos, y los distintos servicios para evaluar la afectación a agricultores de Biobío".

Organismos estatales como Indap canalizarán la ayuda a los productores a través de programas regulares como Prodesal y PDTI. (FOTO: ATON)

En la instancia "se estimó que por la envergadura de las afectaciones era posible atenderlas a través de los instrumentos normales que tiene la institucionalidad. En este caso, Indap a través de programas como Prodesal, PDTI y programas especiales", puntualizó.

El delegado remarcó que la declaración busca principalmente inyectar fondos extraordinarios cuando la oferta programática es superada por la catástrofe.