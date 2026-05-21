Everton quiere juntar a Darío Osorio con el "chico malo" de Inglaterra

Everton de Inglaterra tiene en la mira al chileno Darío Osorio, volante de Midtjylland, y pretende juntarlo con una de las estrellas más polémicas del fútbol inglés, Jack Grealish, cedido por Manchester City y reconocido por sus desenfrenadas fiestas.

"Es poco probable que el interés de Everton en la estrella del FC Midtjylland, Dario Osorio, afecte al acuerdo que se está cerrando por Jack Grealish", señalaron desde el portal Football Insider.

De todas maneras, advirtieron en el caso de Osorio que "se entiende que cualquier acuerdo con el equipo danés será 'difícil' de concretar debido a su contrato actual", el cual se extiende hasta junio de 2030.

"Midtjylland exige una suma considerable. Sin embargo, esto no impedirá que Everton intente fichar a ambas estrellas", agregaron.