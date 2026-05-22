Felipe Loyola asoma como opción para Boca Juniors

Aunque la atención de Boca Juniors está centrada en sus próximos desafíos deportivos, específicamente en el partido ante Universidad Católica, la dirigencia del club argentino ya trabaja en la planificación de la segunda mitad del año y un chileno suena nuevamente como opción dado que la entidad de la Ribera ha vuelto a la carga por un viejo anhelo: Felipe Loyola.

De acuerdo a la información de ESPN Argentina, el conjunto xeneize ya inició los primeros contactos formales para sondear la disponibilidad del jugador. El interés no es nuevo, ya que Boca había puesto sus ojos en el lateral diestro cuando éste militaba en Independiente.

Según el reporte, para la directiva que encabeza Juan Román Riquelme, la llegada de un lateral derecho es una prioridad absoluta. Actualmente, el equipo sufre carencias en dicha posición, lo que ha obligado al cuerpo técnico a improvisar futbolistas fuera de sus puestos naturales para cubrir la banda.

La gran ventaja que presenta Loyola para el equipo argentino es su versatilidad. Si bien su formación original es la de volante interno, su desempeño como lateral derecho está ampliamente probado, una característica que seduce enormemente al cuerpo técnico boquense.

Felipe Loyola, de 25 años, dejó el Rojo a inicios de año para emigrar a Pisa, pero su equipo descendió y él perdió terreno luego de un auspicioso comienzo.