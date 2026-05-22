¿Cuándo es el Cyber Day 2026 en Chile?

Con uno de los índices de uso de internet más alto de la región, Chile se ha transformado hace años en un atractivo mercado para la venta en línea, tanto de grandes empresas como de pequeños emprendedores.

Así, los llamados "eventos cyber" -el Cyber Day o el Cyber Monday- son oportunidades profusamente utilizadas por el comercio para aumentar sus ventas y marcar puntos de inflexión en sus ingresos anuales.

En ambos casos se trata de eventos organizados por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), que establece protocolos de respuesta para los clientes y a los cuales se deben adherir las empresas que participan como marcas oficiales.

¿Cuándo es el Cyber Day 2026 chileno?

De acuerdo con varias empresas que participarán en la campaña de ofertas, el Cyber Day 2026 -o Cyberday 2026- se realizará desde las 0:00 horas del lunes 1 de junio, hasta las 23:59 del miércoles 3 de junio.

Como en otras ocasiones, el evento permitirá adquirir productos en variadas categorías, incluyendo tecnología, viajes, hogar, vestuario, salud y belleza, con descuentos pronunciados.

El año pasado, el Cyber marcó un nuevo récord al superar los 520 millones de dólares en ventas, cifra que significó un crecimiento del 4,6% respecto a la versión de 2024.