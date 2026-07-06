Felipe Loyola descartó opción de Boca Juniors y apunta a seguir en Europa: "Quiero hacer carrera allá"

El volante de la selección chilena Felipe Loyola abordó los rumores sobre su carrera y descartó la posibilidad de retornar al fútbol sudamericano en este mercado de pases, manifestando que su prioridad absoluta es continuar su desarrollo profesional en el fútbol europeo.

El exjugador de Independiente de Avellaneda había sido vinculado en los últimos días con Boca Juniors. El club "xeneize" realizó consultas sobre su situación tras concretarse el descenso de Pisa Sporting Club a la Serie B de Italia; sin embargo, el propio futbolista chileno optó por priorizar su permanencia en el Viejo Continente.

"Tengo mi cabeza en el objetivo en Europa, quiero hacer carrera allá. Me falta mucho por mejorar y quiero llegar a los mejores equipos del mundo", expresó Loyola durante sus días de descanso en el país, enfatizando su intención de seguir compitiendo en el alto rendimiento.

La continuidad del mediocampista en el fútbol italiano cuenta además con el respaldo de su situación contractual, dado que Pisa ejecutó recientemente la opción de compra de su pase, asegurando un compromiso a largo plazo entre ambas partes.