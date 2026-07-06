Ministro Rau y propuestas de reactivación: Nadie está hablando de aumentar la jornada laboral

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, desestimó en Cooperativa un aumento de la jornada laboral a 52 horas y detalló que aún se está trabajando en la propuesta para flexibilizar el periodo en que se promedian las 40 horas semanales.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Rau manifestó que "efectivamente tenemos cifras muy dramáticas en el mercado laboral, una tasa de desempleo de 9,4 por ciento, que en las mujeres escala a 10,5 por ciento. Esta es una situación que se ha ido incubando de larga data, obviamente hay un alza importante en los últimos meses y efectivamente nosotros necesitamos avanzar en distintos flancos".

"La Mesa de Reactivación Laboral entregó 22 propuestas y es muy importante primero leer bien el informe. Circulan por redes ciertas interpretaciones que a mi juicio no son precisas, por ejemplo cuando se habla de las 40 horas, nadie habla de cambiar la jornada", puntualizó.

El ministro recordó que "nosotros hemos sido respetuosos de las reformas o leyes aprobadas anteriormente. De hecho, honramos la reducción de jornada de 44 a 42 horas este 26 de abril recién pasado. Entonces, cuando se habla de una flexibilización de cómo se promedian las 40 horas es algo muy simple: en Chile el régimen, la ley, dice que los promedios son hasta en cuatro semanas, pero en el resto del mundo que tiene este tipo de jornadas estos ciclos son más amplios, pueden ser 15, 30 semanas o hasta un año".

"Nadie está hablando de aumentar la jornada laboral, como se ha dicho en algunas redes", insistió.

Rau puntualizó que "hemos recibido esta propuesta con interés, la estamos analizando, pero nosotros todavía no hemos planteado la propuesta. No nos adelantemos, nosotros estamos trabajando en ella y obviamente un plazo de cuatro semanas es un poco corto cuando tenemos estacionalidad, entonces estamos analizando esa y otras medidas".