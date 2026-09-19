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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Gabriel Suazo tras marcar a Lamine Yamal: "Me tocó enfrentar a uno de los mejores del mundo"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El capitán de Sevilla analizó la derrota con Barcelona.

Gabriel Suazo tras marcar a Lamine Yamal:
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Gabriel Suazo, lateral izquierdo y capitán de Sevilla, analizó la derrota por 1-3 frente a FC Barcelona en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán" y valoró la entrega colectiva de su escuadra. Y también remarcó que enfrentó a Lamine Yamal, uno de los mejores jugadores del mundo.

"Me voy muy orgulloso del equipo en general, de nuestra afición que nos alentó hasta el último a pesar de la derrota. Me voy triste por la derrota, podríamos haber conseguido algún punto, pero tranquilo porque dejamos todo", destacó el seleccionado de La Roja.

Respecto a su marca sobre Yamal, el formado en Colo Colo expresó: "Me tocó enfrentar a uno de los mejores del mundo y que está en un momento muy bueno al igual que Raphinha. Intentamos poder detenerlos, pero es un equipo que tiene muchas armas por distintos lados y no es fácil".

Finalmente, fue consultado por el rol del arbitraje y cerró esgrimiendo su reflexión: "¿Con otro árbitro? No (hubiese cambiado el resultado). No nos metemos en el trabajo de él, no creo que haya pasado por lo que él haya pitado".

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