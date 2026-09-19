Garin sufrió inapelable derrota frente a Jódar y Chile quedó contra las cuerdas ante España

Luego de la dolorosa caída de Alejandro Tabilo, Cristian Garin (133° ATP) no pudo equilibrar la balanza y fue superado con total contundencia por el español Rafael Jódar (14°), sentenciando un adverso 0-2 para Chile al cierre de la primera jornada de las Clasificatorias de la Copa Davis.

El "Tanque" se vio completamente aplastado por el joven ibérico, quien se impuso por parciales de 6-0 y 6-2 en apenas una hora y cinco minutos de juego.

El primer capítulo fue una pesadilla, ya que con evidentes problemas en su saque, Garin acumuló errores no forzados que facilitaron el juego de Jódar. El europeo firmó tres rompimientos consecutivos y le propinó un lapidario 6-0 en tan solo 24 minutos.

En la segunda manga, el chileno amagó con meterse al duelo tras romper el cero e igualar 1-1. Sin embargo, su rival aceleró con su derecha, volvió a quebrar en el cuarto (3-1) y sexto game (5-1) le permitió cerrar con solvencia la llave.

Con este panorama, el representativo nacional queda sin margen de error. La serie se reanudará este domingo, donde Chile estará obligado a ganar el punto del dobles para seguir con vida e intentar una hazaña histórica en los singles decisivos ante los hispanos.