Ipswich tuvo a Marcelino Núñez en un triunfo que lo acercó al ascenso a la Premier League
El volante nacional sumó minutos en la valiosa victoria ante Charlton Athletic.
El volante nacional sumó minutos en la valiosa victoria ante Charlton Athletic.
Marcelino Núñez consiguió este miércoles un triunfo trascendental junto a Ipswich Town tras derrotar por 1-2 a Charlton Athletic en calidad de visitante por la fecha 44 de la Championship, ubicándose como sublíder en la tabla.
Pese a que Greg Docherty (1') abrió la cuenta tempranamente para los locales, el elenco del formado en la UC reaccionó mediante un potente disparo de Darnell Furlong (36') y sentenció la remontada en el complemento gracias a un penal ejecutado por Jaden Philogene (58').
Por su parte, Núñez ingresó al terreno de juego en el minuto 77 reemplazando a Anis Mehmeti e incluso contó con una ocasión clara para estirar las cifras, aunque su remate fue contenido por el portero Thomas Kaminski (90+3').
Pese a ello, la remontada dejó a Ipswich con 79 puntos en el segundo lugar y, pese a igualar en unidades con Millwall, la mejor diferencia de gol y su duelo pendiente lo hacen tener un panorama favorable para aprovechar uno de los dos sitios para ascender a la Premier League.
El próximo desafío para el elenco entrenado por Kieran McKenna será enfrentar a un West Bromwich que lucha en la parte baja este sábado 25 de abril.