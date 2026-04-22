Ipswich tuvo a Marcelino Núñez en un triunfo que lo acercó al ascenso a la Premier League

Marcelino Núñez consiguió este miércoles un triunfo trascendental junto a Ipswich Town tras derrotar por 1-2 a Charlton Athletic en calidad de visitante por la fecha 44 de la Championship, ubicándose como sublíder en la tabla.

Pese a que Greg Docherty (1') abrió la cuenta tempranamente para los locales, el elenco del formado en la UC reaccionó mediante un potente disparo de Darnell Furlong (36') y sentenció la remontada en el complemento gracias a un penal ejecutado por Jaden Philogene (58').

Por su parte, Núñez ingresó al terreno de juego en el minuto 77 reemplazando a Anis Mehmeti e incluso contó con una ocasión clara para estirar las cifras, aunque su remate fue contenido por el portero Thomas Kaminski (90+3').

Pese a ello, la remontada dejó a Ipswich con 79 puntos en el segundo lugar y, pese a igualar en unidades con Millwall, la mejor diferencia de gol y su duelo pendiente lo hacen tener un panorama favorable para aprovechar uno de los dos sitios para ascender a la Premier League.

El próximo desafío para el elenco entrenado por Kieran McKenna será enfrentar a un West Bromwich que lucha en la parte baja este sábado 25 de abril.