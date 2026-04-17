"Lo que menos me preocupa es la individualidad": DT de Mineiro explicó el presente de Iván Román

Iván Román no lo está pasando bien en Brasil. El joven defensa chileno, sindicado como una de las grandes promesas del fútbol nacional, vive un presente complicado en Atlético Mineiro, donde ha perdido terreno de forma drástica bajo el mando del técnico Eduardo Domínguez.

El seleccionado nacional ya encadena cinco partidos consecutivos sin sumar minutos, una racha negativa que se agudizó en los últimos dos compromisos, donde el estratego argentino optó por ni siquiera citarlo a la banca de suplentes.

Tras la victoria del "Galo" por 2-1 ante Juventud de Uruguay en la Copa Sudamericana, Domínguez fue consultado en conferencia de prensa sobre la ausencia del zaguero chileno y su explicación fue categórica, priorizando el funcionamiento colectivo por sobre los nombres propios.

"¿Cuántos jugadores cambiamos hoy? Dos o tres. No hubo mucha variación y no va a haber mucho más, entonces... ¿Quién tiene que modificar? No hablamos de un jugador, hablamos de un todo, de un equipo, y lo que menos me preocupa es la individualidad", lanzó de entrada el DT.

En esa misma línea, el exentrenador de Estudiantes de La Plata profundizó en su postura: "No es que Iván no me preocupe, es que me ocupan todas las otras situaciones. Si empiezo a hablar de individualidades, tengo que hablar de por qué juega este, por qué juega el otro... Es eso".