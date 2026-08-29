Cientos de personas se movilizaron este sábado hasta la residencia del magnate tecnológico Peter Thiel en el exclusivo Barrio Parque de Buenos Aires.

Con máscaras y consignas como "Los buitres a Silicon Valley, la biodiversidad se queda acá", los manifestantes exigieron su "desalojo" y rechazaron el proyecto de ley del "Súper RIGI", iniciativa que busca otorgar incentivos fiscales a megacentros de datos e infraestructura digital con inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares.

La protesta, convocada por la coordinadora antiextractivista Basta de Falsas Soluciones, ocurrió tras una publicación de revista Anfibia realizada junto a Reporteros Sin Fronteras.

El reportaje reveló el interés histórico de Thiel en Argentina, destacando que en 2017 su empresa, Palantir, intentó acceder a la digitalización de los archivos secretos del atentado a la AMIA.

La presencia del empresario también motivó una audiencia crítica de diputados y especialistas en el Parlamento argentino para analizar sus actividades en el país.

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