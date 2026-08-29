Cientos protestan frente a la casa de Peter Thiel en Buenos Aires pidiendo su desalojo
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Cientos protestan frente a la casa de Peter Thiel en Buenos Aires pidiendo su desalojo
Cientos de personas se movilizaron este sábado hasta la residencia del magnate tecnológico Peter Thiel en el exclusivo Barrio Parque de Buenos Aires.
Con máscaras y consignas como "Los buitres a Silicon Valley, la biodiversidad se queda acá", los manifestantes exigieron su "desalojo" y rechazaron el proyecto de ley del "Súper RIGI", iniciativa que busca otorgar incentivos fiscales a megacentros de datos e infraestructura digital con inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares.
La protesta, convocada por la coordinadora antiextractivista Basta de Falsas Soluciones, ocurrió tras una publicación de revista Anfibia realizada junto a Reporteros Sin Fronteras.
El reportaje reveló el interés histórico de Thiel en Argentina, destacando que en 2017 su empresa, Palantir, intentó acceder a la digitalización de los archivos secretos del atentado a la AMIA.
La presencia del empresario también motivó una audiencia crítica de diputados y especialistas en el Parlamento argentino para analizar sus actividades en el país.