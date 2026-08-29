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Detienen a tres sospechosos por el crimen de carabinero en Renca e incautan el arma homicida
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Autor: Redacción Cooperativa
La Justicia postergó la formalización de dos de los imputados para desarrollar diligencias pendientes.
Además, se identificó a los sujetos que prestaron cobertura a los atacantes para ocultarlos tras el hecho.
El Ministerio Público investiga si la estructura que protegió a los involucrados forma parte de una banda delictual mayor.