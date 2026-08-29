Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago15.9°
Humedad49%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Detienen a tres sospechosos por el crimen de carabinero en Renca e incautan el arma homicida

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La Justicia postergó la formalización de dos de los imputados para desarrollar diligencias pendientes.

Además, se identificó a los sujetos que prestaron cobertura a los atacantes para ocultarlos tras el hecho.

Detienen a tres sospechosos por el crimen de carabinero en Renca e incautan el arma homicida
 ATON

El Ministerio Público investiga si la estructura que protegió a los involucrados forma parte de una banda delictual mayor.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada
  • Más información en instantes...

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada