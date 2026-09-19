Marcelino Núñez sumó otra suplencia en la derrota de Ipswich Town en Premier League

Ipswich Town, que tuvo al volante chileno Marcelino Núñez en la banca, cayó por 1-0 ante Everton en Goodison Park por la fecha 5 de la Premier League, resultado que los ubicó undécimos con 6 puntos.

Pese a venir de disputar la totalidad del cruce a mitad de semana frente a Arsenal por la Copa de la Liga, el volante nacional no fue considerado y vio como Thierno Barry (11') marcó la solitaria cifra del cotejo.

Con este duelo, el formado en Universidad Católica hilvanó su tercer encuentro consecutivo sin ingresar en la máxima categoría inglesa y tendrá que aguardar hasta el próximo 10 de octubre para ver si ve minutos de local ante Fulham.