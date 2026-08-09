Maripán recibió un gran apoyo en Inter de Porto Alegre: "Se nota que vino a ayudar"

Tras sortear las duras críticas recibidas en sus primeras presentaciones con Internacional de Porto Alegre, el defensa nacional Guillermo Maripán poco a poco ha ido ganando espacio en el once estelar del equipo.

El portal Zero Hora destacó la evolución que ha tenido el chileno y proyectó su titularidad para el duro encuentro de hoy ante Palmeiras, puntero del Brasileirao, destacado que "mostró firmeza, buen posicionamiento y gran compromiso en los partidos que disputó".

Pero no solo la prensa destacó la adaptación del espigado central. El zaguero argentino Gabriel Mercado, referente del conjunto gaúcho, alabó a su nuevo compañero de en la retaguardia del "Colorado".

"Me gusta mucho Maripán. Se nota que es un chico que vino a ayudar, no solo en la cancha sino también fuera de él. Cuando llega gente así, es muy bueno para el club, para el grupo, porque el entrenador tendrá más opciones, el grupo se fortalece y el Inter se beneficia", expresó el trasandino después de la caída ante Corinthians.

En esa misma línea, el oriundo de Puerto Madryn subrayó que "seguiremos intentando mejorar para poder brindar la solidez defensiva que el Inter necesitaba con tanta urgencia".

Cabe recordar que Inter de Porto Alegre se encuentra en la 16a posición del Brasileirao con los mismos 22 puntos de su archirrival Gremio, pero por ahora está salvandose del descenso por su mayor cantidad de goles convertidos.