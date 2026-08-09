Deportes Concepción ganó el derbi a U. de Concepción y firmó su cuarto triunfo al hilo en la Liga

Deportes Concepción reafirmó su alza y venció por 1-0 en el derbi a Universidad de Concepción en el Estadio "Ester Roa Rebolledo", por la fecha 18, sumó su cuarta victoria consecutiva en la Liga de Primera.

El primer tiempo fue parejo para ambos equipos, con la mitad de la cancha disputada, donde no se sacaban diferencias. Hasta que, en los minutos finales de la primera parte, Yerco Oyanedel cometió una falta sobre Joaquín Montecinos dentro del área.

La jugada fue revisada en el VAR por Fernando Vejar, quien cobró penal, el cual fue convertido en gol por Joaquín Larrivey (45+5').

En la segunda parte, el trámite del partido no cambió y siguió siendo equilibrado, con ambos equipos buscando aproximaciones de cara al arco rival.

Lo que terminó variando el partido fue una polémica expulsión de Joaquín Larrivey, quien recibió dos insólitas tarjetas amarillas: La primera por bajarse de una camilla rota, y la segunda, que fue inmediato, por sus reclamos al árbitro Fernando Véjar.

En los minutos finales, el "Campanil" fue con todo en busca de la igualdad, generándose llegadas con peligro que no fueron aprovechadas por el delantero panameño Cecilio Waterman, lo que permitió a los locales quedarse con los tres puntos.

Con este triunfo, Deportes Concepción escaló hasta la novena posición con 23 puntos, mientras que Universidad de Concepción se quedó en el puesto 14 con 19 unidades.

En la próxima fecha, Deportes Concepción visitará a Cobresal y la U. de Conce recibirá a Deportes La Serena.