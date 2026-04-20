Martín Rodríguez se coronó campeón en Turquía y ascendió a la Primera División con Erzurumspor

Erzurumspor, que tuvo la titularidad del atacante chileno Martín Rodríguez, consiguió su anhelado ascenso a la Primera División de Turquía este domingo luego de igualar 1-1 ante Bodrum y consagrarse campeón a dos fechas de finalizar el torneo.

El exjugador de Colo Colo y Ñublense disputó 77 minutos del cotejo antes de ser reemplazado y estuvo presente para ver como Mustafa Fettahoglu (4') abrió la cuenta para su equipo y luego como Ali Habesoglu (55') empató las cifras en el Bodrum Ilce Stadi.

Con esto, Erzurumspor llegó hasta 79 puntos en un temporada donde Rodríguez sumó 29 apariciones y actuó como titular en 17 compromisos. Además, el nacional aportó con 6 anotaciones y 5 asistencias a lo largo del certamen, convirtiéndose en el tercer mejor jugador ofensivo del plantel.

Ahora el formado en Huachipato tendrá que definir su futuro, puesto que su contrato con la institución turca termina en junio del presente año. De alcanzar un acuerdo para extender su vínculo, el jugador viviría su segunda etapa en la división de honor de ese país tras su anterior paso por Altay Spor Kulübü en 2021.