Prensa avisó que tres clubes mexicanos están tras los pasos de Guillermo Maripán

Si bien todavía falta la confirmación oficial por parte de Torino, todo parece indicar que el defensa nacional Guillermo Maripán no continuará en el club italiano una vez que concluya su contrato a final de mes.

En el intertanto, el chileno no ha dejado de aparecer en el radar de varios clubes importantes como Olympiacos en Grecia, River Plate de Argentina, Vasco da Gama y Botafogo en Brasil, además de su elenco formador, Universidad Católica.

Sin embargo, la prensa mexicana reveló que tres de los equipos más poderosos del país azteca, América, Monterrey y Cruz Azul -vigente campeón de la Liga MX- también sondearon los pasos del defensor central.

El portal Nación Fútbol advirtió que una de las trabas que haría dudas a los mencionados conjuntos sería el alto sueldo que percibe hoy en día el criollo, el cual sería cercano a 3,7 millones de dólares.

Además, Sports Illustrated advirtió que solo Monterrey tendría disponible cupos de extranjeros, mientras que América y Cruz Azul tendrían que deshacerse de un futbolista para sumar al seleccionado chileno.