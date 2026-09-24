Pulgar le respondió a Paredes: Era más fácil preguntarme y no hacer un análisis sicológico

El mediocampista chileno de Flamengo, Erick Pulgar, rompió el silencio tras las críticas y cuestionamientos que ha recibido por su automarginación de la selección chilena, apuntando directamente a las recientes declaraciones del histórico exdelantero Esteban Paredes.

En conversación con el diario brasileño O Globo, el futbolista oriundo de Antofagasta salió al paso de los comentarios vertidos en programas deportivos de televisión y abordó sus motivos para no estar presente en las últimas convocatorias de La Roja.

Al ser consultado sobre los comentarios de Esteban Paredes, quien puso en duda su capacidad para lidiar con la exigencia de representar al país, el volante del Mengao fue enfático y recurrió a la ironía.

"Lo que dijo Esteban lo encontré hasta gracioso, porque nunca habló conmigo. Logró dimensionar mi fuerza mental sin siquiera preguntarme qué pasó, con un diagnóstico bastante completo. Habló sobre la presión de jugar por Chile... yo juego profesionalmente hace años, estuve ocho años en Europa, jugué partidos decisivos y una final de Copa Libertadores. Alguna presión tuve", declaró Pulgar.

En esa misma línea, el mediocampista de 32 años añadió que "respeto mucho lo que Esteban hizo como jugador. Sin embargo, si quería saber lo que estaba pasando conmigo, sería mucho más fácil que me hubiera preguntado y no hacer un análisis sicológico por televisión".

"Nunca dije que no quería ir por no soportar la presión", complementó.

Respecto a las razones de su ausencia en el combinado nacional, Pulgar aclaró que sus palabras han sido malinterpretadas y precisó su postura con miras al futuro de La Roja y el proceso hacia la próxima Copa del Mundo.

"Algunas cosas fueron sacadas de contexto. Hablé de críticas, nunca dije que no quería ir a la selección porque no soportaba la presión. Jugué partidos con 70 mil personas en instancias decisivas, sería curioso si sintiera presión", sostuvo.

Finalmente, sobre la opción de volver a vestir la camiseta de la Roja, el antofagastino dejó la puerta abierta, aunque con cautela sobre los plazos: "Tengo 32 años y el próximo Mundial es en 2030. Me encantaría ver a Chile de nuevo ahí, pero no sería honesto garantizar que voy a llegar a disputarla. La selección siempre será importante. Si más adelante puedo contribuir, estaré dispuesto a conversar sobre eso", concluyó.