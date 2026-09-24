Sigue el revuelo por confesión de Arrau sobre el fastidio que le provoca el Congreso

Nuevas fricciones enfrenta la agenda de seguridad del Gobierno luego de que el ministro de la cartera, Martín Arrau, confesara públicamente que preferiría mantenerse alejado del Poder Legislativo.

Las afirmaciones del secretario de Estado —emitidas en el marco del ciclo de entrevistas "Conoce a tu Ministro" de Icare— surgieron tras un complejo hito parlamentario para el Ejecutivo: el rechazo en la Cámara de Diputadas y Diputados, por solo un voto, de la reforma constitucional que buscaba ampliar de cinco a 30 días el plazo de detención para materializar expulsiones administrativas.

"(Si fuera) por mí, no iría al Congreso, porque creo que la gestión es tremendamente más importante, pero hay leyes que son obligatorias de sacarlas (...) Espero no tener que ir más de un día al Congreso, pero a veces hay que ir (...) Hay que dedicarle más tiempo a la gestión e ir a tramitar las leyes que sean realmente necesarias y urgentes", afirmó Arrau.

Divididas reacciones políticas

Los dichos del ministro de Seguridad provocaron inmediatas repercusiones en el Congreso Nacional.

La diputada Chiara Barchiesi (Partido Republicano) justificó la postura de Arrau planteando que "es frustrante venir al Congreso a ver cómo los diputados no somos capaces muchas veces de ponernos de acuerdo en materias de seguridad y, por otro lado, el ministro se ha destacado por estar constantemente en operativos".

Desde la oposición, en tanto, el diputado socialista Marcos Ilabaca fustigó que "lo único que hace (Arrau) es demostrar su verdadero rostro. El Partido Republicano detesta el diálogo, le gusta el autoritarismo y lo que el ministro Arrau demuestra solamente es su veta autoritaria y, claramente, (si fuera) por él, este Congreso Nacional no existiría; (si fuera) por él, volverían los peores días oscuros de la dictadura".

Matices desde el Ejecutivo y respaldo de la mesa del Senado

Ante la escalada de críticas, el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, salió a matizar las palabras de su par de gabinete.

"Claramente, él (Arrau) es un ministro de acción, pero eso no significa que él le reste importancia al trabajo legislativo. Él tiene, como ministro de Estado, suficientemente claro que tiene que compatibilizar ambas acciones: la gestión para lograr mejores resultados en materia de seguridad y protección a la ciudadanía y, por supuesto, también el trabajo legislativo", aseveró.

Actualmente, Arrau encabeza el Comité Ampliado de Seguridad de la Macrozona Sur en la comuna de Victoria, Región de La Araucanía, en paralelo a las tratativas que el Gobierno busca reimpulsar para destrabar sus proyectos sobre control migratorio y crimen organizado.

En medio de este escenario, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (Renovación Nacional), entregó su respaldo público al titular de la Segpres —militante de su partido— frente a los cuestionamientos surgidos en sectores del oficialismo tras la fallida votación en la Cámara Baja.

"Si hay un perfil que hoy se necesita para poder escuchar, recoger propuestas, construir consensos, es precisamente el del ministro García Ruminot y una mayor coordinación con los ministros sectoriales, (porque) cada ministro también es responsable del proyecto que se va a debatir y a discutir en el Congreso para que se pueda aprobar", señaló la líder de la Cámara Alta.