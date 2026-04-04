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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

River Plate puso la mira en Guillermo Maripán según prensa internacional

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El zaguero chileno termina su contrato con Torino a fines de junio de este año.

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Pese a quedar relegado dentro del equipo de Torino, el defensor chileno Guillermo Maripán está en carpeta de para reforzar la zaga de River Plate, club en el que juega Paulo Díaz.

Según informó la edición europea de AS, el zaguero central inició conversaciones para cerrar un acuerdo como jugador libre, pues termina contrato el 30 junio, al cierre de la temporada europea.

De acuerdo a la información del citado medio, ratificada por periodistas argentinos, el técnico del conjunto millonario, Eduardo "Chacho" Coudet ya dio el visto bueno para que Maripán sea próximo jugador de River Plate.

Sin embargo, también se apunta a que existen otros conjuntos tras los pasos del formado en Universidad Católica, incluyendo una posible renovación con el propio Torino.

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