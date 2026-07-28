Rosario Central de Vicente Pizarro empató con Racing y sigue sin ganar en el Clausura

Rosario Central, con el chileno Vicente Pizarro titular, cosechó un empate sin goles ante Racing en el Gigante de Arroyito, y aún no sabe de triunfos, en dos fechas disputadas del Torneo de Clausura de la Liga Profesional Argentina.

Pizarro empezó desde el arranque y fue reemplazado en el minuto 71, por Federico Navarro.

Con este empate, el cuadro dirigido por el extécnico de Colo Colo, Jorge Almirón, marcha en el undécimo puesto de la tabla con tan solo un punto en el Grupo B; mientras que la "Academia" está en el segundo lugar con cuatro unidades.

El siguiente partido de Rosario Central será de visita ante River Plate el domingo 2 de agosto a las 18:15 horas; por su parte, Racing ante Tigre, el sábado 1 de agosto a las 19:30 horas en Avellaneda.