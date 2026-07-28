Tornado en la Región de Ñuble provocó daños en 142 viviendas

El delegado presidencial regional del Ñuble, Diego Sepúlveda, entregó un nuevo balance de las consecuencias del tornado registrado en la zona este lunes, el que pasó por al menos cinco comunas, en el marco del intenso sistema frontal en la zona centro-sur del país.

El evento meteorológico, que ingresó con gran fuerza pasadas las 14:15 horas de ayer, afectó a las comunas de Bulnes, El Carmen, San Ignacio, Chillán Viejo y Pemuco, siendo esta última la que sufrió el mayor impacto reportado hasta ahora.

Debido a que el fenómeno pasó principalmente por sectores rurales y apartados, las labores de verificación y evaluación completa de daños han requerido de mayor tiempo por parte de los equipos de emergencia.

Según el balance entregado por el delegado este martes, el tornado deja "956 personas afectadas y 142 viviendas en evaluación de daños", y al mirar el detalle, "hay seis viviendas afectadas con voladura de techos, y algunos árboles caídos", por lo cual se han habilitado dos albergues en Ñiquén y San Carlos, respectivamente.

La autoridad ratificó que una sola persona resultó herida producto del fenómeno: de acuerdo con la información revelada ayer, se trata de un hombre de 80 años que, mientras circulaba en bicicleta por las calles de El Carmen, arrastró parte del tendido eléctrico derribado por árboles.

En cuanto a la condición del adulto mayor, que sufrió quemaduras al manipular los cables para intentar salir del lugar, Sepúlveda aseguró que "se encuentra estable en el Hospital Clínico Herminda Martín".

"Tiene una afectación en el pulmón, se ha sometido a algunas intervenciones quirúrgicas, y ya está en la Unidad de Tratamientos Medios", cerró el delegado.