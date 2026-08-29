[VIDEO] "¿Beautiful?": Las primeras horas de Lucas Assadi como jugador de AIK

A través de redes sociales, AIK compartió algunos fragmentos de Lucas Assadi en sus primeras horas como flamante refuerzo del club, pasando desde la captura de las fotos para el anuncio como el inicio de los trabajos en gimnasio.

Uno de los aspectos más comentados fue el "espanglish" del chileno al expresar que su camiseta es hermosa, lo que llevó a cierto enredo con la palabra beautiful.

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