Expresidente ecuatoriano Lenín Moreno fue condenado a cinco años de cárcel por sobornos

El expresidente de Ecuador Lenín Moreno (2017-2021) fue condenado por un tribunal a cinco años de prisión por cohecho, al determinar que recibió sobornos para viabilizar el financiamiento de la construcción de Coca Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica del país, a cargo de la empresa china Sinohydro.

Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) lo declaró culpable y le impuso el máximo de la pena, además de ordenar su "incapacidad perpetua para el desempeño de ejercer cargo público".

Los jueces aseguraron que la empresa china pagó recursos millonarios hacia un círculo empresarial que luego fueron distribuidos a distintas sociedades y personas, incluidos integrantes del núcleo familiar del exmandatario.

Los hechos ocurrieron cuando Moreno era vicepresidente del exmandatario Rafael Correa (2007-2017).

Además de Moreno, en este caso estaban imputadas otras veinte personas, entre ellas su esposa, Rocío González; su hija Irina, sus hermanos Edwin y Guillermo; su cuñada Marta González; su amigo Conto Patiño, y el exembajador de China Cai Runguo, quienes también fueron declarados culpables.

González, su hija y el resto de su familia fueron condenados a dos años y seis meses de cárcel; mientras que Patiño y el exembajador chino recibieron los mismos cinco años que Moreno. Solo a una persona se le ratificó su inocencia.

Recibió un millón de dólares en sobornos

Los jueces aceptaron la hipótesis de la Fiscalía, que acusó al exmandatario, a su familia y a su círculo cercano de recibir más de un millón de dólares -de un total de 76 millones en sobornos- que la compañía china Sinohydro pagó para que la construcción de la hidroeléctrica, con una potencia de 1.500 megavatios, pueda llevarse acabo con financiamiento del Eximbank.

De acuerdo con los magistrados, Moreno utilizó su cargo como vicepresidente para intervenir en un "ámbito ajeno a su rectoría" con el objetivo de favorecer a Sinohydro, y por ello obtuvo beneficios recibidos por su entorno familiar.

La hidroeléctrica entró en funcionamiento a finales de 2016, pero recién fue recibida en abril de este año por el Gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, pese a que tenía miles de fisuras.

Moreno insistió en su inocencia: "No he recibido un solo centavo"

Moreno insistió en su inocencia después de que un tribunal lo declaró culpable: "Yo no firmé en ningún momento, no hice ninguna gestión, omisión o nombramiento que tenga relación con ese proyecto... No he recibido un solo centavo por parte de Sinohydro", dijo el exgobernante durante un receso de la audiencia.

El otrora mandatario afirmó que fue el expresidente Correa (2007-2017) el que firmó un contrato "gobierno a gobierno" con China.

"¿En qué momento intervine yo? En la construcción, no, la construcción la hizo Jorge Glas por orden de Rafael Correa", aseguró, y agregó cuando él fue presidente lo primero que hizo fue "investigar" las obras que "estaban mal hechas", entre ellas la hidroeléctrica.