Couso reitera críticas a la reforma: Permitiría espiar a periodistas y exiliar a disidentes

El abogado constitucionalista Javier Couso reiteró sus críticas a la reforma de seguridad que plantea el Ejecutivo con cambios en la Carta Magna y sostuvo que, de aprobarse, podría incluso permitir a los futuros Gobiernos a "espiar y exiliar a disidentes" políticos.

El experto ha sido uno de los principales críticos a la iniciativa en diferentes medios de comunicación, y sacó ronchas sacado ronchas en el Partido Republicano por advertir el miércoles -en una columna en El Mercurio junto a Arturo Fontaine- que ésta instala el riesgo de una futura "dictadura constitucional".

Allí, ambos solicitaron al Ejecutivo retirar la idea por ser "manifiestamente iliberal" y constituir "un paso en una dirección populista-autoritaria".

En este contexto, Couso reiteró sus cuestionamientos y puso foco en el eventual abuso que un Presidente de la República puede ejercer bajo el pretexto de combatir al crimen organizado.

"Si bien el Ejecutivo hasta el momento no ha mostrado señal alguna de ser populista, autoritario e iliberal, de aprobarse esta reforma dejaría en manos de este Gobierno y de los futuros la posibilidad de que un Presidente abusara de algo que estaría dirigido a combatir el crimen organizado y el terrorismo para espiar periodistas, presidentes de partidos políticos opositores y, en general, detener -y exiliar incluso- a disidentes", sostuvo.

Senador Moreira vuelve a pedir no retirar la reforma e implora por unidad oficialista

Desde el oficialismo, senadores de Renovación Nacional (RN) celebraron una reunión para definir una postura común frente al proyecto, que tiene como uno de sus puntos más polémicos el instaurar un nuevo estado de excepción por 120 días, con opción de extenderse hasta 240 sin necesidad de pedir autorización al Congreso.

RN evalúa la conveniencia de retirar dicha materia o mantener el actual estado de excepción y realizar modificaciones.

En la misma línea, el senador UDI Iván Moreira llamó a modificar la reforma y fortalecer la unidad en el sector.

"La respuesta definitiva del Gobierno debe ser no retirar la reforma de seguridad, pero debe llegarse a un acuerdo en forma transversal, principalmente en los partidos oficialistas", expresó.

"No podemos estar con tantas exigencias. Si la reforma constitucional tiene que modificarse (tal como defiende La Moneda), se modificará. Hay que aumentar los tiempos de tramitación, hay que recibir indicaciones y aportes de todos los sectores, pero principalmente (se debe mantener la) unidad en el oficialismo", subrayó.