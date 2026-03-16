[VIDEO] Darío Osorio eligió sus mejores goles tras sumar 100 partidos con Midtjylland

El volante ofensivo chileno Darío Osorio cumplió este fin de semana 100 partidos con el club danés Midtjylland y a modo de homenaje el nacido en Hijuelas eligió sus cinco mejores goles con la escuadra escandinava.

Y el formado en Universidad de Chile eligió tres goles de gran clase, todos desde fuera del área.

Mira acá la elección de Osorio