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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

[VIDEO] Darío Osorio eligió sus mejores goles tras sumar 100 partidos con Midtjylland

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno charló con los medios oficiales del club danés.

[VIDEO] Darío Osorio eligió sus mejores goles tras sumar 100 partidos con Midtjylland
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El volante ofensivo chileno Darío Osorio cumplió este fin de semana 100 partidos con el club danés Midtjylland y a modo de homenaje el nacido en Hijuelas eligió sus cinco mejores goles con la escuadra escandinava.

Y el formado en Universidad de Chile eligió tres goles de gran clase, todos desde fuera del área.

Mira acá la elección de Osorio

 

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