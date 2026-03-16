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[VIDEO] Darío Osorio eligió sus mejores goles tras sumar 100 partidos con Midtjylland
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El chileno charló con los medios oficiales del club danés.
El chileno charló con los medios oficiales del club danés.
El volante ofensivo chileno Darío Osorio cumplió este fin de semana 100 partidos con el club danés Midtjylland y a modo de homenaje el nacido en Hijuelas eligió sus cinco mejores goles con la escuadra escandinava.
Y el formado en Universidad de Chile eligió tres goles de gran clase, todos desde fuera del área.
Mira acá la elección de Osorio