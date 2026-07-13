[VIDEO] Pulgar dio patada a Gianluca Prestianni y fue aplaudido por hinchas de Flamengo
El jugador fue aplaudido por la hinchada de Flamengo.
El jugador fue aplaudido por la hinchada de Flamengo.
En el amistoso entre Benfica y Flamengo, el futbolista chileno Erick Pulgar pegó una violenta patada en contra del argentino Gianluca Prestianni, la cual ocasionó una pelea entre jugadores de ambos equipos.
La falta, que fue sancionada con tarjeta amarilla, fue aplaudida en el momento por los hinchas del "Mengao" presentes en el Estadio Algarve, debido al incidente racista que protagonizó el jugador trasandino con Vinicius Jr. en la última edición de la Champions League.
El duelo terminó con un 2-1 a favor del cuadro brasileño. Los tantos fueron anotados por Samuel Lino y Wallace Yan para los cariocas, mientras que Vangelis Pavlidis de penal anotó para los portugueses.