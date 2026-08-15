Vigouroux arrancó en la Championship con un triunfo junto a Swansea

El guardameta chileno, Lawrence Vigouroux fue titular en la victoria de Swansea City 2-1 como visita ante Stoke City en el Bet365 Stadium, por la primera fecha de la Championship 2026-2027.

El triunfo del equipo de Vigouroux requirió de esfuerzo porque fue el cuadro local el que se puso en ventaja a los 10' por intermedio de Eric Bocat.

Sin embargo, el conjunto del seleccionado chileno se recuperó y dio vuelta el marcador con goles de Joseph Opoku (22') y de Adam Idah (66').

El próximo encuentro de Swansea City será de local ante Sheffield United el sábado 22 de agosto a las 10:00 horas (14:00 GMT).