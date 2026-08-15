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Vigouroux arrancó en la Championship con un triunfo junto a Swansea
Publicado:
| Periodista Digital: ATON / Cooperativa.cl
El guardameta chileno fue titular en el inicio de la temporada.
El guardameta chileno fue titular en el inicio de la temporada.
El guardameta chileno, Lawrence Vigouroux fue titular en la victoria de Swansea City 2-1 como visita ante Stoke City en el Bet365 Stadium, por la primera fecha de la Championship 2026-2027.
El triunfo del equipo de Vigouroux requirió de esfuerzo porque fue el cuadro local el que se puso en ventaja a los 10' por intermedio de Eric Bocat.
Sin embargo, el conjunto del seleccionado chileno se recuperó y dio vuelta el marcador con goles de Joseph Opoku (22') y de Adam Idah (66').
El próximo encuentro de Swansea City será de local ante Sheffield United el sábado 22 de agosto a las 10:00 horas (14:00 GMT).