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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Vigouroux fue titular en la agónica caída de Swansea ante Southampton en la Championship

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El guardameta chileno se lució en la remontada sufrida en el Liberty Stadium.

Vigouroux fue titular en la agónica caída de Swansea ante Southampton en la Championship
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A tres fechas de finalizar la Championship, el Swansea del portero chileno Lawrence Vigouroux volvió a lamentar una derrota tras caer por 1-2 ante Southampton en el Liberty Stadium.

El encuentro válido por la jornada 43 tuvo al guardameta nacional como titular y haciendo un gran trabajo al tener tres atajadas claves que evitaron un marcador más amplio.

Pese a que su equipo se adelantó gracias a un tanto del neozelandés Marko Stamenic (20'), el norirlandés Shea Charles (57') igualó la cuenta para que el británico Cameron Archer (90') sellase la agónica remontada.

Con esto, Swansea quedó decimoquinto con 57 puntos y sin opciones de alcanzar los play-offs. Ahora tendrá que ir cerrando su temporada cuando en la siguiente fecha visite a QPR que marcha undécimo en la tabla.

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