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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Vigouroux fue titular en la goleada de Swansea sobre Derby County

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / ATON

El equipo del guardameta chileno sigue invicto en el inicio de la Championship.

Vigouroux fue titular en la goleada de Swansea sobre Derby County
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El guardameta chileno Lawrence Vigouroux fue titular en la victoria 3-0 de Swansea City ante Derby County en el Pride Park por la tercera fecha del Championship.

Los autores de los goles para el conjunto del seleccionado nacional fueron Jerome Opoku (2'), Ji-sung Eom (44') y Ronald (90+1') en los minutos finales del encuentro.

Con esta victoria, el cuadro de Vigouroux marcha invicto en el tercer lugar de la tabla de posiciones con siete unidades, solo por detrás de Charlton y Wolverhampton.

El siguiente encuentro de Swansea City será frente a Watford FC este martes 1 de septiembre a las 14:45 horas (18:45 GMT).

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