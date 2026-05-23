Endler analizó caída de Lyon en final de Champions y ya mira a La Roja

La arquera chilena Christiane Endler analizó la dura derrota por 4-0 de Lyon ante FC Barcelona en la final de la Champions League femenina, disputada en Oslo, Noruega, y reconoció que el cuadro francés no tuvo la efectividad necesaria para competir por el título.

"Lamentablemente no lo logramos. Ya tuve la oportunidad de levantar el trofeo de la Champions una vez (2022) y esta es la tercera final que me toca jugar, siendo la segunda que pierdo contra Barcelona. El equipo estaba con muchas ganas y creíamos que teníamos posibilidades, pero no fuimos efectivas; no logramos concretar las oportunidades que tuvimos y ellas sí, y eso marcó la diferencia", señaló Endler a ESPN.

La capitana histórica de La Roja también profundizó en el desarrollo del partido y apuntó a los espacios que dejó Lyon en su intento por reaccionar. "Nos desordenaron un poco. Intentamos salir a buscar el empate y dejamos muchos espacios atrás, alejándonos del plan de juego que teníamos establecido, y ellas fueron muy efectivas. Lo que nos faltó a nosotras, ellas lo tuvieron y lograron hacer los goles. En el fútbol se gana con goles y no con posesión", sostuvo.

Más allá del golpe deportivo, agradeció el respaldo recibido desde Sudamérica y Chile, y remarcó que la derrota forma parte del camino competitivo. "La derrota es parte del fútbol; uno en este deporte pierde más de lo que gana. Tuvimos la oportunidad de jugar esta instancia, y es hermoso disputar una final, pero no es suficiente. Una siempre quiere más y siempre va a querer levantar la copa. No queda otra que levantarse e ir el próximo año a intentarlo de nuevo", expresó.

Finalmente, Endler puso el foco en la selección chilena, que enfrentará a Ecuador el viernes 5 de junio en el Estadio Nacional por la Liga de Naciones Femenina. "Tenemos que ganar sí o sí y todavía estamos con la posibilidad de clasificar al repechaje, intentando cumplir otro sueño que es estar nuevamente en un Mundial y llevar a Chile a las grandes instancias de competición", cerró.