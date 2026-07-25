Balacera en cité de Independencia dejó un muerto y un herido

Un hombre de aproximadamente 25 años fue asesinado y otro resultó herido durante una balacera registrada este sábado al interior de un cité en la capitalina comuna de Independencia.

El ataque fue perpetrado por desconocidos en un área común del inmueble y, según las primeras hipótesis de la Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI, estaría motivado por conflictos vinculados a deudas de arriendo.

Según detalló la fiscal Patricia Suazo, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), durante esta tarde recibieron la denuncia sobre "un fallecido al interior de un domicilio, específicamente un cité, que es habitado principalmente por personas extranjeras".

"Pedimos la concurrencia de la Brigada de Homicidios Centro Norte, que acude con equipo completo a trabajar en el sitio del suceso, debido a que en su interior había gran material balístico y otro tipo de evidencias", detalló la persecutora, que confirmó que el hecho dejó a una persona fallecida y otra lesionada, la que "está en el hospital fuera de riesgo vital, con algunas lesiones en tórax y brazo".

Por su parte, el comisario Juan Zerene, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, dijo que la víctima fatal es "un sujeto extranjero, no identificado hasta el minuto, de alrededor de 25 años y que presenta múltiples impactos balísticos en distintas zonas de su cuerpo".

A esto, la fiscal del caso añadió que "los impactos del fallecido son en su rostro, son dos con salida de proyectil".

Si bien las causas exactas del homicidio se mantienen bajo reserva e investigación, las primeras indagaciones apuntan a eventuales rencillas o cobros pendientes entre los ocupantes del inmueble.