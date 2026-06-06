Endler tras eliminación de La Roja: "Duele no cumplir acá"

Chistiane Endler vivió una noche ingrata en la derrota de Chile por 1-2 ante Ecuador en el Estadio Nacional por la fecha 8 de la Liga de Naciones Femenina, que significó la eliminación de las dirigidas por Luis Mena, en lo que pudo ser el último partido de la histórica arquera con el combinado chileno.

La Roja necesitaba un triunfo para seguir en contienda por un puesto en el repechaje rumbo al Mundial de Brasil 2027, además de una derrota de Paraguay o Perú, que no sucedieron, ya que la "albirroja" goleó 8-0 a Bolivia, mientras que las del "Rimac" empataron 1-1 con Argentina.

En cuanto al cotejo de la selección nacional, una mala salida de Endler por el medio de la cancha fue interceptada por Justine Cuadra, que abrió la cuenta para la visita al minuto 35'.

En la segunda parte, Vaitiare Pardo puso las tablas en el marcador en el 72', sin embargo la ilusión duró solo cinco minutos, ya que "Tiane" cometió un penal que Nayely Bolados convirtió para sentenciar el 1-2 final y la eliminación de la selección chilena.

Tras el encuentro, la portera de Olympique de Lyon se sinceró frente a los medios, "Duele mucho no cumplir el objetivo, nos merecíamos un poquito más. Duele porque tuvimos un marco de público súper lindo, con la gente gritando todo el partido. Es una pena terminar de esta forma la Liga de Naciones", señaló la guardameta.

"Ha sido un año muy duro. A pesar de cumplir los objetivos con mi club, ha sido un año durísimo a nivel sicológico. Duele no cumplir acá", expresó.

Finalmente, Endler dejó en duda su futuro con la selección "No sé qué será de mí, no hay campeonatos importantes en los próximos años y tengo mi edad ya. Habrá que analizarlo con calma, ver cómo sigue el proceso de la selección", aseguró la capitana.