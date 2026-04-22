Borghi retornará a transmisión de partidos en TNT durante el clásico universitario

Después de un tiempo alejado de las transmisiones deportivas, este sábado será el retorno a las casetas de Claudio "Bichi" Borghi, quien formará parte del equipo que seguirá el clásico entre Universidad de Chile y Universidad Católica en el Nacional.

Además de esto, el canal contará con dos señales exclusivas para el duelo que se jugará este 25 de abril a partir de las 18:00 horas, será una nueva edición de la Señal del Hincha con transmisiones exclusivas para azules y cruzados.

Manuel "Cate" Ibarra, Nicolás Miñaño y Benjamín Arismendi comandarán la transmisión de la U. Mientras que Jorge "Kike" Acuña, Manuel Palominos y Nicolás Donoso, harán lo propio por la UC.