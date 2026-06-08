Ricardo Solari: Es muy difícil imaginar una AC de Republicanos sin consentimiento gubernamental

El exministro Ricardo Solari (PS) comentó en Cooperativa que es "difícil" imaginar que el Presidente José Antonio Kast no haya dado su consentimiento a la presentación -por parte del Partido Republicano- de una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

En El Primer Café, Solari planteó que "es muy difícil imaginar una acusación constitucional presentada por el Partido Republicano, que es el mismo partido del Presidente, que no tenga alguna manera de consentimiento gubernamental, porque de partida esto es un hecho que es muy confrontacional, dado que desde el punto de vista constitucional esto no tiene ningún fundamento".

"Se puede discrepar de cualquier acción hecha por el gobierno pasado, pero otra cosa es hacer reproches constitucionales que den lugar luego al uso de este instrumento, que debería ser un instrumento excepcional, pero que en los últimos dos gobiernos se usó sin ningún tipo de restricciones o como instrumento político", añadió.

Solari insistió en que "no me imagino a parlamentarios corriendo por la libre en un tema tan crucial como este, porque además había una gran unanimidad en que el uso de la acusación constitucional era algo muy selectivo como acción política".

Por su parte, Luis Ruz (DC) planteó que "lo que se percibe es una estrategia, una táctica política, para hacer un punto en la agenda (...) en un régimen presidencial como el nuestro, quien pone los ritmos, los tonos, el ambiente, es el Presidente de la República, entonces lo que pasa acá es que se invita a dialogar, a aprobar la idea de legislar así como viene el proyecto y al mismo instante se presenta una acusación constitucional que polariza, que solamente divide".

"Hay un problema de timing, un problema también de que camino quiere implementar el gobierno para poder empujar su reforma. Desde la oposición solo genera confusión y distancia a la derecha en la Cámara de Diputados esta acusación", expresó.

Desde el oficialismo, Claudio Arqueros (UDI) recalcó que "da la impresión de que no hay voluntad para aprobar (la megarreforma). Entonces, cuando no hay una voluntad de encontrar un consenso, de encontrar un acuerdo, la democracia se dirime con votos (...) si no hay un acuerdo en el Congreso, me parece legítimo que el Presidente comunicacionalmente vaya a buscar un acuerdo con la ciudadanía, con la opinión pública

El exsubsecretario Rodrigo Ubilla (RN) sostuvo: "Yo quiero ver si la oposición es tan amiga del diálogo, por lo menos para votar a favor de la idea de legislar, porque o sino las palabras son vacías. Si yo apruebo la idea de legislar por un voto, se podrá después discutir artículo por artículo y apoyar algunos con mayorías totales".

"¿Es una cosa que está el Presidente atrás? No lo creo (...) pero lógicamente que hay un problema, la acusación tiene que hacerse en una fecha determinada, que es antes del 11, creo yo que ahí se pierde la posibilidad en el Parlamento de poder acusar a un ministro. Genera ruido, pero tendrá uno que ver los méritos de lo que se va a presentar", dijo.