Presidente Kast emplazó al Senado por megarreforma: La nación votó por este proyecto político

En el marco de su visita a la zona norte del país, el Presidente José Antonio Kast defendió este lunes la bullada megarreforma de reconstrucción que impulsa su administración y aseguró que, tras ganar en las elecciones, es el "proyecto político que la mayoría de la nación votó".

En entrevista con radio Cappissima de Arica, el Mandatario destacó esta iniciativa como la solución a los actuales problemas de empleabilidad e inversión, criticando políticas de administraciones anteriores en esta materia.

"Esto no es responsabilidad de un solo gobierno, pero sí hay medidas que se tomaron en el pasado, como la reforma tributaria, una reforma educacional y algunas reformas laborales que terminaron no protegiendo a la ciudadanía, sino que desprotegiéndola y dejándola abandonada, a casi un millón de personas sin trabajo", advirtió Kast.

Frente a las críticas de la oposición y la incertidumbre en el Senado por el avance de esta megarreforma, el Presidente desafió a los detractores a presentar "otra fórmula para generar trabajo e inversión".

"Nosotros estamos planteando una opción distinta que ha mostrado en distintos países del mundo ser exitosa, porque genera más inversión, más trabajo y ese es el desafío que tienen en estos días los senadores", puntualizó el jefe de Estado.

Finalmente, hizo un llamado a que "se reconozca que una mayoría de la nación votó por este proyecto político que me toca encabezar".