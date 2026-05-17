Cobreloa actualizó estado del hincha accidentado en el estadio y llamó al autocuidado

A través de un comunicado en sus redes sociales, Cobreloa informó este domingo que el hincha accidentado durante el partido frente a Deportes Copiapó se encuentra en proceso de recuperación de las lesiones provocadas por su caída.

La dirigencia del club naranja actualizó el estado de salud del seguidor que se precipitó desde una reja de seguridad en el Estadio Zorros del Desierto, confirmando una evolución positiva tras el incidente que conmocionó a los asistentes al recinto calameño.

"Reiteramos que Club de Deportes Cobreloa cumple rigurosamente con todos los estándares, medidas y exigencias de seguridad requeridas por las autoridades competentes para la realización de espectáculos deportivos masivos", escribieron.

Junto a esto, complementaron que: "Hacemos un llamado claro y responsable al autocuidado, la prudencia y la responsabilidad individual de todos quienes asisten al estadio. La seguridad es una tarea compartida, donde el comportamiento de cada persona resulta fundamental para resguardar su bienestar y el de toda la comunidad".