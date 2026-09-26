Mario Salas festejó el triunfo ante S. Wanderers: "Cobreloa tenía que ganar como fuera"

Cobreloa se quedó con la "final anticipada" de la Liga de Ascenso tras vencer por la cuenta mínima a Santiago Wanderers, arrebatándole al Decano el liderato al torneo a falta de cinco fechas para su fin. Pese a estar en ventaja numérica durante todo el complemento por dos expulsiones en el cuadro caturro, el elenco calameño sólo se quedó con la victoria con un agónico gol del juvenil Yastin Navarro (88').

Tras el cotejo, el entrenador del conjunto loíno, Mario Salas admitió a TNT Sports que "es un partido que nadie se lo imaginaba. O sea, ni en ninguno de nuestros planes que teníamos para este partido era que ellos se quedaran con dos hombres menos. Y tan temprano".

En esa misma línea, el "Comandante" subrayó que el principal mérito de sus pupilos fue que "ante esta situación que pareciera ser que una situación ventajosa, evidentemente, fuimos capaces de desnivelar el partido a favor nuestro en el minuto que sea, pero lo desnivelamos favor nuestro".

Aunque afirmó que este escenario también presentó algunas dificultades, el DT calameño destacó que "sacamos el partido adelante, creo que es un partido atípico de la evaluación, pero que Cobreloa tenía que ganarlo como sea y lo ganamos, entonces eso es lo positivo para nosotros".

Respecto a la posición que ahora ocupan los zorros en la tabla de ubicaciones, el estratego indicó que "hay que tomarlo con mucha humildad. Ahí tomarlo con mucha humildad y creo yo que hoy día fue un buen partido".

Por último, Salas anticipó los próximos desafíos de la escuadra nortina. "Cada uno de los partidos que queda es una final y prestamos atención a lo que va a pasar ahora con Temuco y evidentemente a los equipos que están peleando allá arriba", finalizó.