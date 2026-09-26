Cobreloa venció a Wanderers y tomó la punta en un partido con tres expulsados

Cobreloa venció 1-0 a Santiago Wanderers en el Estadio Zorros del Desierto y le arrebató el liderato de la Liga de Ascenso. Los loínos tuvieron dos jugadores más desde el primer tiempo, pero consiguieron la ventaja a los 89 minutos, después de sufrir también una expulsión.

El partido cambió a los 27 minutos, cuando Dylan Portilla recibió tarjeta roja por darle un pelotazo en el rostro a un rival. En los descuentos de la primera etapa, Wanderers quedó con nueve futbolistas tras la segunda amonestación de Martín Villarroel (45+2').

Cobreloa dominó con la superioridad numérica, aunque no logró convertir durante buena parte del segundo tiempo. A los 76 minutos, Gustavo Gotti marcó para el cuadro local, pero el árbitro anuló el gol por posición de adelanto.

Los calameños también perdieron a un jugador cuando Diego García fue expulsado a los 84 minutos. Con diez hombres frente a nueve, mantuvieron la presión y encontraron el triunfo mediante un remate de Yastin Navarro (89') desde el borde del área.

Con la victoria, Cobreloa llegó a 45 puntos y superó por uno a Santiago Wanderers, a falta de cinco fechas para el término del torneo.

En la próxima jornada, Wanderers enfrentará a Deportes Recoleta el sábado desde las 15:00 horas. Cobreloa jugará ese mismo día ante Deportes Temuco, a las 17:30.