Cobresal anunció el fichaje de un joven defensa formado en Colo Colo

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Cobresal, en medio de la urgencia de salir de los últimos lugares de la tabla, anunció el fichaje del lateral derecho Víctor Campos para la segunda rueda de la Liga de Primera.



El defensa se incorporó al cuadro minero tras ser cedido por Colo Colo y desde la institución nortina le dieron la bienvenida al jugador: "El lateral derecho de 20 años, Víctor Campos, se une a nuestra institución para ser parte del plantel juvenil y adulto de Cobresal".

Campos, quien debutó en 2025 por el cuadro albo y no ha jugado durante este año, buscará minutos en un equipo que necesita salir de la zona de descenso, ya que marcha 15° en la tabla con 14 puntos, solo uno más que el colista Unión La Calera.

De esta forma, el zaguero se transformó en el cuarto refuerzo del plantel, tras las llegadas de Matías Olguín, Felipe Villagrán y Jampol Morales.