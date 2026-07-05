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Tópicos: Deportes | Fútbol | Cobresal

Cobresal oficializó a Felipe Villagrán y Janpol Morales como refuerzos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro "minero" anunció las incorporaciones del jugador chileno y del extremo panameño para la presente temporada.

Cobresal oficializó a Felipe Villagrán y Janpol Morales como refuerzos
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Cobresal oficializó este domingo las incorporaciones de Felipe Villagrán y Janpol Morales, quienes se sumaron al plantel del elenco de El Salvador como refuerzos para la presente temporada.

El club nortino presentó primero a Felipe Villagrán con el mensaje "con la piel minera" y destacó que el jugador "ya viste los colores de Cobresal" para comenzar "oficialmente este nuevo desafío junto a la familia minera".

Más tarde, la institución anunció al extremo panameño Janpol Morales, quien también fue presentado como nuevo integrante del equipo. "CD Cobresal informa la incorporación del extremo panameño Janpol Morales, quien se suma a nuestro plantel como nuevo refuerzo para la presente temporada", publicó el club.

Con estos movimientos, Cobresal comenzó a reforzar su plantel de cara a los próximos desafíos del segundo semestre.

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