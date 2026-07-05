Neymar apuntó al fin de su ciclo en la selección de Brasil

Neymar, delantero de la selección brasileña, dejó una frase que suena a despedida luego de la eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026, tras la derrota por 2-1 ante Noruega.

El atacante, que anotó el único gol brasileño mediante lanzamiento penal en los descuentos, habló con ge tv después del partido y apuntó al cierre de su ciclo en la "Verdeamarelha".

"Intenté, intenté. Ahora se acabó. Comencé aquí, cerré aquí", declaró Neymar, recordando que su debut por Brasil fue precisamente en el MetLife Stadium, en un amistoso contra Estados Unidos en 2010.

La imagen del jugador llorando tras el pitazo final marcó la eliminación de Brasil, que quedó fuera del torneo ante la Noruega liderada por Erling Haaland, autor de los dos goles que sentenciaron la clasificación europea.