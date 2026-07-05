Cobresal presentó a Matías Olguín como su nuevo refuerzo para la segunda rueda

Cobresal presentó este domingo a través de sus redes sociales, al guardameta chileno Matías Olguín como su nuevo refuerzo para la segunda rueda en la Liga de Primera 2026.

El portero nacional llega procedente de Magallanes, donde apenas disputó tres encuentros en esta temporada, recibiendo siete goles y sumando 270 minutos.

También tuvo pasos por clubes como Deportes Santa Cruz, Deportes Recoleta,donde fue campeón de la Segunda División, Santiago Morning, Brujas de Salamanca y San Antonio Unido.